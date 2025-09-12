Investito sulle strisce mentre attraversa davanti alla farmacia: 65enne ricoverato nel Salernitano

Immagine di repertorio

Travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali davanti alla farmacia di Corso Italia a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, venerdì 12 settembre, in Corso Italia. La vittima è un uomo di 65 anni che è stato investito dal veicolo mentre stava attraversando la strada. L'impatto è stato forte e l'anziano ha riportato diversi traumi. Il ferito è stato subito soccorso, anche dall'investitore che si è fermato per prestare aiuto. Contattato il 118, sul posto è arrivata un'ambulanza dei volontari della Vopi dell'Asl di Salerno. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le testimonianze.

Le indagini della Polizia Locale sull'incidente a Corso Italia

Il 65enne, dopo le prime cure mediche del caso ed essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ospedale per eventuali ulteriori accertamenti. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Le indagini sono affidate ai caschi bianchi. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di avere ulteriori elementi utili a chiarire cosa sia avvenuto. Secondo le prime informazioni, il 65enne non sarebbe in pericolo di vita. Ma bisognerà attendere l'esito degli accertamenti per avere un quadro completo della situazione. L'invito delle istituzioni è sempre a mantenere la massima prudenza quando si è alla guida, in modo da evitare incidenti che possono essere anche molto gravi. Recentemente, inoltre, il Governo ha inasprito le sanzioni per chi viola le norme del Codice della Strada.