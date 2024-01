Investito sulle strisce davanti all’Asl di Caserta, operato d’urgenza: ferito grave al Sant’Anna Ferito gravemente mentre attraversa le strisce davanti al Palazzo della Salute di Caserta. Trasportato in codice rosso al Sant’Anna. Indagini della Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Investito da un'auto, mentre attraversa sulle strisce pedonali davanti all'Asl di Caserta. Un uomo è rimasto ferito gravemente a seguito di un violento incidente stradale avvenuto la sera di martedì 8 gennaio 2024 in viale Paul Harris, a pochi metri dal Palazzo della Salute di Caserta. Alla guida della vettura c'era una donna, che poi si è fermata per prestare il dovuto soccorso al pedone rimasto ferito.

Investito davanti al Palazzo della Salute

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito presso l'Ospedale Sant'Anna di Caserta e gli agenti della Polizia Locale di Caserta, guidati dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Il personale sanitario dell'ambulanza ha subito soccorso il ferito, che, dopo le prime cure mediche ricevute, è stato stabilizzato e trasportato in codice rossi presso il nosocomio casertano. L'uomo è stato operato d'urgenza ed è attualmente ricoverato. I medici non hanno sciolto la prognosi che resta riservata.

Le indagini della Polizia Locale di Caserta

La vettura coinvolta nell'incidente stradale è stata sottoposta a sequestro da parte della Polizia Locale di Caserta, che sta indagando su quanto accaduto. Non si esclude che possano essere eventualmente acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza o possano essere ascoltati eventuali testimoni, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Purtroppo, non si fermano gli incidenti stradali, anche gravi, sulle strade della Campania. Negli ultimi giorni si sono registrati diversi incidenti con feriti e morti. La Polizia Locale, assieme alle altre forze dell'ordine, è impegnata costantemente nel monitoraggio delle strade.