Investito da una betoniera, resta schiacciato dalle ruote: morto ciclista di 55 anni a Scafati La vittima è Massimo Fabiano, 55 anni, investito da una betoniera nella cittadina della provincia di Salerno: inutili i soccorsi.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale a Scafati, nella provincia di Salerno: un ciclista è morto dopo essere stato investito da una betoniera; la vittima è Massimo Fabiano, un uomo del posto di 55 anni. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri, martedì 27 giugno, nei pressi del santuario di Bagni: secondo una prima ricostruzione, il ciclista avrebbe impattato con la betoniera in curva, rimanendo poi schiacciato sotto le grandi ruote del mezzo pesante; l'incidente si è verificato davanti agli occhi di tanti cittadini, che hanno assistito sconvolti e impotenti alla scena.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il 55enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente si sono recati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Scafati, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Un minuto di silenzio per la morte di Massimo Fabiano

Appresa la notizia della morte di Massimo Fabiano, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha voluto esprimere il suo cordoglio. "Per l'amico Massimo, tragicamente scomparso chiedo alla Città, domani alle 12 (oggi, mercoledì 28 giugno, ndr), un minuto di silenzio anche come momento di riflessione sulla sicurezza stradale che deve vederci impegnati tutti un'azione concreta, ognuno nel suo ruolo istituzionale e non. Un ringraziamento ai Carabinieri in particolare al Tenente Vitolo per l'immediato intervento" ha scritto il primo cittadino scafatese.