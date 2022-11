Investito da un furgone nel parcheggio dell’ex Fiat a Pomigliano: gravissimo un 55enne È accaduto nella serata di ieri, 4 novembre: il 55enne, autotrasportatore, è stato investito dal furgone di una ditta esterna nel parcheggio della Stellantis.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente nella serata di ieri, venerdì 4 novembre, nel parcheggio della Stellantis – multinazionale olandese di automobili nata dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler Automotive – a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: intorno alle ore 20 un uomo di 55 anni, autotrasportatore, è stato investito, per cause ancora in corso di accertamento, da un furgone di una ditta esterna.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza il 55enne all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato per la frattura del bacino e un trauma cranico: l'uomo è in prognosi riservata e in condizioni di salute giudicate molto gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Investito da uno scooter: muore nel Napoletano

Soltanto qualche giorno fa, a Casoria, ancora nella provincia di Napoli, un uomo di 64 anni è invece purtroppo deceduto dopo essere stato investito da uno scooter. Il 64enne stava percorrendo a piedi via Tenente Vincenzo Formicola quando è stato investito dal mezzo a due ruote; il conducente dello scooter non si è fermato a prestare i soccorsi necessari, bensì si è dato alla fuga.

Leggi anche Un Posto al Sole, incidente stradale per Walter Melchionda che interpreta il vigile Cotugno

Il 64enne è invece stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove purtroppo è morto a causa delle ferite riportate nell'incidente. Indagini in corso dei carabinieri per rintracciare il pirata della strada.