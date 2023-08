Investito da un camion in galleria, muore un ciclista di 64 anni in Irpinia Un ciclista di 64 anni è rimasto ucciso in un incidente in galleria sulla Strada Statale 7. Sul posto personale Anas e carabinieri, l’impatto contro un camion.

Un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un camion: si tratta di un 64enne di Montefalcione, nell'Avellinese. Stando alla primissime ricostruzioni, l'uomo era in sella alla sua bicicletta sulla Strada Statale 7 bis, tra i comuni di Montemiletto ed Avellino, quando all'interno della Galleria "San Giovanni" si sarebbe verificato l'incidente. Traffico in tilt, sul posto i carabinieri e personale dell'Anas: in arrivo anche il medico legale e il magistrato di turno che dovrà aprire un fascicolo d'inchiesta sull'incidente. Entrambi, da quanto risulterebbe dai primi rilievi, stanno procedendo in direzione del capoluogo irpino. Ancora da accertare la dinamica e le responsabilità del caso.

