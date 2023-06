Investito all’esterno della discoteca a Pontecagnano, Antonello Mogavero morto a 51 anni L’uomo è stato investito da un’automobile alle prime luci dell’alba: per il 51enne, purtroppo, i soccorsi si sono rivelati inutili.

A cura di Valerio Papadia

Antonello Mogavero

Tragico incidente stradale purtroppo mortale all'alba di oggi, mercoledì 28 giugno, a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno: la vittima è Antonello Mogavero, 51 anni, investito da un'automobile all'esterno di una discoteca della città. Il tragico incidente stradale si è verificato in via dei Navigatori, all'esterno della discoteca Dolce Vita, dove il 51enne si stava recando: mentre attraversava la strada, Antonello Mogavero è stato investito da un'automobile, una Fiat 500, con a bordo un gruppo di giovani.

Il 51enne è stato trascinato per diversi metri

L'impatto è stato molto violento, a tal punto che il 51enne è stato trascinato per diverse decine di metri: nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per Antonello Mogavero non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno svolto i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente e hanno disposto anche tutti i test sul giovane alla guida della Fiat 500.

A Scafati investito e ucciso un ciclista di 55 anni

Antonello Mogavero è la seconda vittima di un incidente stradale nel Salernitano in poche ore. Nella mattinata di ieri, a Scafati, un ciclista di 55 anni, Massimo Fabiano, è morto: l'uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da una betoniera, rimanendo schiacciato sotto le ruote del mezzo pesante.