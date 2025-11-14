napoli
Investito a Ponticelli, Mario Castello morto dopo 40 giorni in ospedale: aveva 46 anni

L’uomo è morto nelle scorse ore all’ospedale del Mare. Mario Castello era stato investito mentre attraversava la strada lo scorso 4 ottobre a Ponticelli, periferia Est di Napoli.
A cura di Valerio Papadia
Non ce l'ha fatta, purtroppo, Mario Castello, l'uomo di 46 anni investito oltre un mese fa a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, mentre attraversava la strada: il 46enne è morto nelle scorse ore nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale del Mare, dove era ricoverato da circa 40 giorni. Le condizioni dell'uomo erano apparse subito molto gravi e le ferite riportate nell'incidente si sono rivelate, purtroppo, fatali.

Patente ritirata al conducente dell'auto che ha investito il 46enne

Mario Castello era stato investito nel primo pomeriggio dello scorso 4 ottobre. Il 46enne si trovava in via Mario Palermo a Ponticelli: era appena sceso da un autobus e si stava accingendo ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, quando un'automobile, una Renault Captur, lo aveva investito. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 intervenuti per prestare soccorso a Mario Castello, erano intervenuti anche gli agenti del reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, guidati dal comandante Enzo Cirillo, per eseguire i rilievi utili a determinare la dinamica dell'incidente.

Alla guida della Renault Captur un uomo di 63 anni che, come da prassi in casi del genere, è stato sottoposto agli esami tossicologici per verificare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue al momento dell'incidente; la patente dell'uomo è stata ritirata, mentre la vettura è stata posta sotto sequestro.

Cronaca
Incidenti stradali
