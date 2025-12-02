Incidente stradale a Poggioreale, è gravissimo all’Ospedale del Mare: rischia la vita

Violento incidente stradale a Poggioreale dove si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Un uomo, alla guida del mezzo a due ruote, resta gravemente ferito. Trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Ponticelli, è stato ricoverato in prognosi riservata, in gravissime condizioni. Il sinistro è avvenuto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, in via Giuliano Da Maiano, nel Rione Luzzatti, poco prima dell'una di notte di venerdì scorso, 28 novembre, ma se ne è appreso solo oggi. Sono oltre 20 gli incidenti stradali con feriti avvenuti tra sabato 29 e lunedì 1 dicembre a Napoli. Tra questi spiccano alcuni sinistri avvenuti in prossimità delle strisce pedonali rialzate, come quello nei pressi della stazione del Corso Vittorio Emanuele della Funicolare di Montesanto, domenica mattina, attorno alle 11. Un altro è avvenuto in via Petrarca, a Posillipo, vicino al bar Miranapoli, sempre domenica, ma in serata, attorno alle 21. Poco più avanti ci sono le strisce pedonali rialzate, installate dal Comune.

A Napoli 20 incidenti in tre giorni

Altri incidenti con feriti sono avvenuti in via Crispi, all'altezza del bar Crispi, in via nuova del Campo, in via Marina all'altezza di Grangusto, in viale delle Metamorfosi, in via Montagna spaccata, in via Arenaccia, in via Diocleziano, all'altezza del ristorante di sushi Tokyo 2, a Corso San Giovanni, all'esterno del mercato Caramanico di Poggioreale, in via dei Tribunali, via Argine, viale Maddalena, via Pansini, via Giotto, via Pessina, via Miano, via provinciale e Corso Malta. In tutti i casi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Napoli, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito, e dalla sala operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro.