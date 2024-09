video suggerito

Investita e uccisa mentre attraversa la strada, il guidatore denunciato per omicidio stradale Denunciato per omicidio stradale il 47enne alla guida della vettura che ha travolto e ucciso una 76enne a Montemiletto, in provincia di Avellino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Denunciato in stato di libertà l'uomo alla guida dell'automobile che, nel pomeriggio di ieri, aveva travolto e ucciso una 76enne di Montemiletto, in provincia di Avellino: l'uomo è ritenuto responsabile di omicidio stradale. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri che stanno indagando sul caso: la salma della donna è stata intanto sequestrata e messa a disposizione della Procura di Avellino, in attesa di decisioni da parte della magistratura per un eventuale esame autoptico. L'uomo denunciato è un 47enne della provincia di Napoli, ed era colui che alla guida della vettura al momento della tragedia.

L'investimento è accaduto in piazza 4 Novembre, nel cuore di Montemiletto, nella mattinata di ieri. La donna, dalle prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando sarebbe stata travolta dalla vettura guidata dal 47enne. Dopo l'impatto, il conducente del veicolo si è subito fermato, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto immediatamente sul posto, la donna non ce l'ha fatta. Poco dopo sono giunte anche due gazzelle della compagnia dei carabinieri della vicina Mirabella Eclano, che hanno proceduto agli accertamenti ed ai rilievi del caso: sequestrata la vettura e lo smartphone del 47enne alla guida, che è risultato negativo al test alcolemico al quale è stato sottoposto. Dopo i rilievi, i carabinieri hanno anche identificato ed ascoltato alcuni testimoni, ed ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è escluso che eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona possano aver ripreso qualche fase cruciale della vicenda.