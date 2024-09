video suggerito

Investita e uccisa mentre attraversa la strada, donna muore a Montemiletto (Avellino) Incidente stradale a Montemiletto. La donna di 76 anni è deceduta a seguito dell'impatto. Indagano i carabinieri di Mirabella Eclano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Investita e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada. È morta così una donna di 76 anni a Montemiletto, comune della provincia di Avellino. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, venerdì 6 settembre 2024. Il conducente della vettura si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha cercato di rianimare la donna con le manovre salvavita. Ma, nonostante gli sforzi disperati, la 76enne non ce l'ha fatta. È deceduta poco dopo a seguito delle ferite riportate nell'impatto.

Indagini dei carabinieri di Mirabella Eclano

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenute due pattuglie della e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano. Sono in corso accertamenti a cura del Nucleo operativo. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Hanno ascoltato le testimonianze dei presenti. Non è escluso che possano essere acquisiti eventualmente anche dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che dovessero trovarsi nella zona per cercare di definire il quadro della situazione.