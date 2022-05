Investita e uccisa da un treno a Marcianise: morta una docente di 55 anni La tragedia intorno alle 8.30 di questa mattina, giovedì 5 maggio: ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale ha perso la vita la donna.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina, intorno alle 8.30 di oggi, giovedì 5 maggio 2022, alla stazione ferroviaria di Marcianise, nella provincia di Caserta: una donna è stata investita, e purtroppo uccisa, da un treno in transito, davanti agli occhi dei presenti. Da quanto si apprende, la vittima è una docente di 55 anni, residente proprio a Marcianise, della quale non sono ancora state diffuse le generalità. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, che sarebbe morta sul colpo. In stazione sono arrivare anche le forze dell'ordine e le autorità competenti, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto: da una prima ricostruzione della vicenda, la 55enne sarebbe rimasta vittima di una tragica fatalità, un incidente.

Il traffico ferroviario è stato sospeso dopo il tragico incidente

Per consentire l'intervento dei soccorsi prima e i rilievi delle forze dell'ordine poi, il traffico ferroviario è stato sospeso dopo l'incidente. Da quanto si apprende, i treni alla stazione di Marcianise sono ancora fermi, come si legge in un aggiornamento comunicato da Rfi (Reti ferroviarie italiane) delle 9.45: "Nel Nodo di Napoli, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Marcianise per l’investimento di una persona da parte di un treno. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Attivato servizio sostitutivo con autobus. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti".