Investita da una moto a Forcella, Veronica non è più in pericolo di vita: cammina con le sue gambe La donna, lo scorso maggio, venne travolta da una moto all’esterno del ristorante Cala la Pasta, a Forcella, di proprietà del marito: dopo aver rischiato la vita, ora le sue condizioni sono migliorate.

A cura di Valerio Papadia

Ha lottato con le unghie e con i denti, ma alla fine ce l'ha fatta: Veronica, la donna di 41 anni che lo scorso maggio è stata travolta da una moto all'esterno di un ristorante a Forcella, nel cuore di Napoli, non è più in pericolo di vita. Anzi, le condizioni della 41enne sono decisamente migliorate: la donna ora cammina con le sue gambe – anche se aiutata dalle stampelle – e ha cominciato il percorso di ripresa, che sarà tortuoso ma totale.

A raccontare questa bella notizia è il senatore Sandro Ruotolo, che su Facebook ha pubblicato una foto di Veronica mentre si aiuta con le stampelle a camminare. "Guardate che bella foto: Veronica è in piedi e sta rapidamente recuperando" scrive Rutolo a corredo della foto. "Quando, a fine maggio, andai a trovare Veronica in terapia intensiva del Cardarelli, il medico davanti a lei, a Raffaele e al sottoscritto disse con una voce metallica: è in pericolo di vita. Vedere oggi Veronica in piedi mi ha riempito il cuore di gioia" ha detto ancora il senatore.

Veronica aveva lesioni al fegato e alla milza

Sono trascorsi due mesi esatti dagli eventi. Veronica, infatti, il 15 maggio scorso, mentre aiutava il marito nel suo ristorante, Cala la Pasta, in via dei Tribunali, è stata investita da una moto che, arrivata a tutta velocità, ha travolto i tavolini del locale. Non pago, il centauro, dopo essere fuggito via, è tornato accompagnato da altre persone, intenzionato a riprendersi la moto, minacciando il titolare del ristorante e alcuni turisti che si trovavano lì e che hanno assistito alla scena. Veronica è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli e ricoverata in terapia intensiva: giudicata in pericolo di vita, presentava lesioni al fegato e alla milza.