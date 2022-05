Donna investita da una moto a Forcella, lesioni al fegato e alla milza: le condizioni di salute La 41enne che domenica sera è stata investita da una moto a Forcella si trova ancora in un letto di ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

A cura di Valerio Papadia

Sono ancora molto gravi le condizioni di salute di Veronica C., la donna di 41 anni che domenica scorsa, 15 maggio, è stata investita da una motocicletta a Forcella, nel cuore di Napoli. Ricoverata in un primo momento al più vicino ospedale Pellegrini, la donna si trova ora al Cardarelli: è sedata, ha riportato gravi lesioni al fegato e alla milza, ha gravi fratture a un braccio e a una gamba, oltre a varie ferite al volto. Investito dalla moto e ferito, in maniera non grave, anche un turista argentino che si trovava seduto a uno dei tavolini del locale all'esterno del quale si è verificato l'incidente, il ristorante "Cala la Pasta".

La donna investita è la compagna del proprietario del ristorante. Sui profili social, nelle scorse ora, è stato pubblicato un messaggio sull'accaduto: "Potete minacciarci quanto volete, non molleremo mai e continueremo a denunciarvi tutti. Non vi temiamo, non scendiamo a compromessi. Stateci vicini, insieme possiamo cambiare Napoli". Sabato 21 maggio il ristorante riaprirà: per quella data è stata organizzata anche una manifestazione di solidarietà tra i vicoli di Forcella, organizzata dal senatore del Gruppo Misto Sandro Ruotolo, che ha raccolto così l'appello del gestore del ristorante.

Cosa è successo a Forcella

Nella serata di domenica 15 maggio, una moto Enduro sfreccia a tutta velocità tra i vicoli di Forcella, incurante delle tante persone presenti. E, infatti, nella sua folle corsa, il mezzo a due ruote travolge alcuni tavolini all'esterno del locale "Cala la Pasta", centrando in pieno Veronica e anche un turista di una comitiva argentina che stava cenando. Tra il panico generale, chi era in sella alla moto la abbandona sull'asfalto e fugge, salvo poi tornare qualche minuto dopo a riprendersi il mezzo: proprio in questa occasione, è nata anche una lite con il proprietario del ristorante e i turisti argentini.