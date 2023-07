Trasporto pubblico a Napoli

Interrotta la Circum tra Torre Annunziata e Castellammare: caduta una linea aerea di contatto Nuovi disagi per la Circumvesuviana: tratta interrotta tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, dopo la caduta di una linea area di contatto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora disagi per la Circumvesuviana: la linea quest'oggi si è interrotta tra le stazioni di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata a causa, spiega l'Ente Autonomo Volturno che gestisce la tratta, di una caduta di linea aerea di contatto nella stazione di Pompei. E così, i treni in partenza da Napoli stanno interrompendo le proprie corse a Torre Annunziata, mentre quelli da Sorrento si fermano alla stazione di Castellammare di Stabia. Nella tratta interrotta, Eav ha annunciato un servizio sostitutivo di autobus, con queste fermate:

Torre Annunziata, via Vittorio Veneto (altezza stazione Circum)

Villa Regina, piazzale Stazione

Villa Misteri, via Plinio Croce di Pasella

Moregine, via Statale 145 (altezza stazione Circum)

Ponte Persica, via Ponte della Persica (altezza stazione Circum)

Pioppaino, via Pioppaino (altezza stazione Circum)

Via Nocera, viale Europa (altezza stazione Circum)

Castellammare di Stabia, piazza Principe Umberto

In molti però lamentano l'ennesimo disagio lungo la tratta più comune della Circumvesuviana, utilizzata in questo periodo soprattutto dai turisti. Disagi che si uniscono alle ondate di caldo di questi giorni che rendono "insopportabili" le lunghe attese di treni e di autobus sostitutivi. La tratta interessata è la stessa che il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, appena qualche giorno fa prese per "testare" i nuovi orari che, di fatto, avevano causato l'ira di molti pendolari. E anche nel suo caso erano state necessarie oltre due ore per andare e venire da Castellammare: "Troppi disagi, inaccettabile", aveva poi spiegato Mennella. Tempi di percorrenza che oggi, con l'interruzione della tratta, si sono ulteriormente allungati, per di più con una temperatura che già dal mattino era abbondantemente sopra i trenta gradi centigradi.