Insulti e rissa sfiorata tra consiglieri comunali ad Airola, intervengono i vigili urbani Scontro tra due consiglieri comunali durante la seduta dell’assemblea cittadina di Airola, nel Beneventano, che è stata poi sospesa. È polemica.

Insulti e rissa sfiorata tra consiglieri comunali ad Airola, piccolo centro in provincia di Benevento. Il "terreno dello scontro" è l'assemblea cittadina di venerdì sera. Qui, durante la riunione dell'assise, come si vede in un video della diretta pubblicato sulla pagina Facebook "Consiglio a Domicilio", gli animi cominciano a scaldarsi, con accuse reciproche tra due consiglieri comunali, Carmine Influenza e Gennaro Falzarano.

Il dibattito animato presto si trasforma in scontro verbale tra i due. Fino a quando uno dei due consiglieri si alza dallo scranno e raggiunge il centro della sala. L'intervento della Polizia Municipale riesce a separare i due contendenti e ad evitare che arrivino al contatto diretto. La seduta del consiglio comunale è stata poi sospesa dal presidente del consiglio comunale.

Il video virale sui social

Rientrati in aula, poi, i due consiglieri si sarebbero chiariti e scusati reciprocamente. Il video della diretta, però, nel frattempo è diventato virale, cominciando a circolare sulle chat dei telefonini. Tanti cittadini hanno poi commentato il video sui social, esprimendo le loro considerazioni. C'è chi fa notare: "Siete personaggi pubblici, rappresentate il popolo di Airola che vi ha eletto". Chi ha chiesto che la seduta potesse riprendere affinché si potessero trattare tutti gli argomenti in esame.

In un post su Facebook, l'ex consigliera regionale Giulia Abbate, oggi nel consiglio comunale di Airola, ha scritto:

"L’episodio di violenza inaudita occorso quasi ad inizio seduta non consentiva un sereno prosieguo dei lavori; inoltre, dibattere sugli argomenti all’odg come se nulla fosse accaduto avrebbe arrecato un’ulteriore offesa all’aula consiliare e a quello che essa rappresenta. Rivendico ogni parola del mio intervento, nonostante lo stesso abbia creato più di un malumore in qualcuno. A costoro vorrei ricordare che non molto tempo fa, in quella stessa aula, abbiamo tenuto una seduta consiliare aperta e straordinaria per dibattere su una scia di episodi di violenza che avevano colpito gravemente Airola e la sua movida e sui presìdi di sicurezza da porre in essere".

