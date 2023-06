Inseguimento a Scampia, in fuga su un’auto rubata: era stata messa in moto con le forbici Un 47enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento conclusosi a Mugnano; deve rispondere di resistenza e ricettazione.

A cura di Nico Falco

Si è imbattuto in una pattuglia della Polizia a Scampia e, per evitare i controlli, ha tentato una fuga disperata, ad alta velocità tra gli altri automobilisti, durante la quale si è anche scontrato con un'automobile parcheggiata. L'inseguimento si è concluso nel vicino comune di Marano: in manette Francesco Migliaccio, 47enne napoletano con precedenti di polizia, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L'uomo è stato intercettato dagli agenti del commissariato locale ieri sera in via dell'Abbondanza, nel quartiere della periferia Nord di Napoli: l'auto su cui stava viaggiando era stata segnalata come provento di furto, rubata tra lunedì e martedì a Mugnano. I poliziotti hanno imposto l'alt per le verifiche, ma il 47enne ha accelerato cercando di dileguarsi, facendosi largo tra le altre automobili in strada con bruschi cambi di direzione. Gli agenti lo hanno tallonato fino in via Speranza, a Marano, dove lo hanno raggiunto e bloccato. Nel corso delle verifiche sul veicolo è stato appurato che era stato messo in moto usando un paio di forbici, infilate a forza nel nottolino d'avviamento e usate come se fossero state una chiave.

L'uomo è stato trovato in possesso di altre quattro paia di forbici e di due cacciaviti, motivo per cui è stato denunciato per possesso di chiavi alterate o grimaldelli. La fuga spericolata gli è valsa infine la contestazione di tre violazioni al Codice della Strada: perdita di controllo del veicolo, velocità non commisurata e guida senza patente in quanto mai conseguita. Al termine delle formalità l'automobile è stata restituita alla legittima proprietaria.