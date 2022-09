Insegue e minaccia con un’ascia dei ragazzi, 51enne preso dalla Polizia Locale nel Casertano L’uomo avrebbe inseguito e minacciato con un’ascia dei giovani a Capodrise il 25 agosto scorso. Riconosciuto dal video e segnalato alla magistratura.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Insegue con un'ascia dei ragazzi al centro di Capodrise, paese in provincia di Caserta, ma viene incastrato dai video pubblicati su TikTok. È accaduto ad un 51enne del luogo, segnalato questa mattina dagli agenti della Polizia Municipale all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi fuori dall’abitazione e minacce. I fatti, secondo le prime ricostruzioni, risalirebbero al 25 agosto scorso. L'uomo è stato individuato ed identificato dalle forze dell'ordine grazie alle immagini riprese da un altro individuo che stava assistendo alla scena con il suo cellulare e poi pubblicate sulla nota piattaforma social cinese.

L'episodio era stato denunciato da alcuni cittadini attraverso il servizio WhatsApp della Polizia Municipale di Capodrise, guidata dal comandante Clemente Piccolo. Dopo la segnalazione, da ulteriori accertamenti si scopriva che l'episodio in questione era stato ripreso in un video pubblicato su TikTok. Nelle immagini si vedeva un uomo che con un'ascia in pugno minacciava e rincorreva dei giovani nel quartiere San Donato di Capodrise. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei caschi bianchi che sono riusciti in poco tempo a risalire all'identità del 51enne e dell'autore del video. Il 51enne, come detto, è stato poi segnalato dalla polizia locale alla magistratura per porto abusivo di armi fuori dall’abitazione e per le minacce. L'episodio ha molto scosso la comunità locale. Il video su TikTok era diventato subito virale dopo quanto accaduto. Le immagini sono state molto utili agli investigatori per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed individuare il responsabile.