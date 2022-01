Infermiere aggredite al Vecchio Pellegrini, identificato e denunciato l’aggressore: è un 28enne L’uomo aveva aggredito le due infermiere e poi spaccato a pugni il vetro del triage, pretendendo di essere visitato prima degli altri per un mal di denti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aveva aggredito due infermiere dell'ospedale Vecchio Pellegrini, pretendendo di saltare la fila al Pronto Soccorso e farsi visitare subito per un mal di denti, colpendo ripetutamente con i pugni il vetro divisorio del triage e spaccandolo. Ma per il 28enne napoletano, con precedenti di polizia, è scattata la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, interruzione di un servizio di pubblica necessità e danneggiamento.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, nell'ospedale della via Pignasecca, al centro storico di Napoli. Gli agenti del Commissariato Montecalvario erano impegnati in un servizio di controllo sul territorio, quando è arrivata la chiamata dalla centrale operativa. I poliziotti sono subito intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vecchio Pellegrini”, dove era stata segnalata una aggressione nei confronti del personale medico. Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un’infermiera la quale ha raccontato che un paziente, poco prima, lamentando tempi di attesa lunghi, aveva aggredito verbalmente lei e la sua collega e, contestualmente, aveva colpito ripetutamente il divisorio in vetro del triage causandone la rottura.

I poliziotti, quindi, non senza difficoltà, sono riusciti a identificare l'uomo e poi a bloccarlo. Si tratta, come detto, di un 28enne napoletano con precedenti di polizia. L'uomo è stato denunciato. A denunciare l'episodio era stato il rappresentante regionale del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind Antonio Eliseo, che ha pubblicato su Facebook la foto che ritraeva un vetro divisorio dell'ospedale danneggiato: il segno tangibile dell'ennesimo episodio violento.