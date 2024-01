Infermiera aggredita al Pronto Soccorso di Pineta Grande: contusioni a spalla e polso L’infermiera aggredita nel Pronto Soccorso di Pineta Grande Hospital a Castel Volturno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Infermiera strattonata e spintonata al Pronto Soccorso di Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, in provincia di Caserta. La donna è stata aggredita questa notte da un paziente, riportando contusioni a spalla e polso, con una prognosi di 7 giorni per la guarigione. A denunciare l'accaduto è stata la stessa struttura sanitaria con una nota. L'episodio si è verificato nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2024, attorno alle ore 2,00.

Strattoni e spintoni all'infermiera a Pineta Grande

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'infermiera avrebbe invitato un paziente in cura al Pronto Soccorso a rientrare nell'ambulatorio per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Tuttavia, il paziente, visibilmente agitato, avrebbe reagito strattonando l'infermiera, procurandole una distorsione al braccio e facendola cadere a terra. Alla scena avrebbero assistito anche diversi pazienti presenti, i loro familiari e il personale in servizio.

La diagnosi: "Trauma contusivo distorsivo a polso e spalla"

I colleghi dell'infermiera sono stati i primi ad intervenire in soccorso della donna. Hanno cercato di calmare il paziente e hanno prestato aiuto alla collega, aiutandola a rialzarsi per accompagnarla nell'ambulatorio ortopedico, dove ha ricevuto le prime cure mediche del caso. Alla lavoratrice sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi a seguito di trauma contusivo distorsivo al polso e alla spalla sinistra. "L'episodio – scrive Pineta Grande – si aggiunge a quelli degli ultimi giorni noti alla cronaca e richiama la necessità di ulteriori interventi nell'ottica di proteggere e permettere a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario, di lavorare in piena sicurezza".