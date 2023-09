Sequestrata e stuprata da 4 persone in piazza Garibaldi a Napoli, si indaga dopo la denuncia di una 41enne Indagini in corso della Polizia dopo la denuncia di una 41enne colombiana, che ha riferito di essere stata violentata in un camper nei pressi della stazione.

A cura di Nico Falco

Una donna di 41 anni ha denunciato di essere stata stuprata e rapinata da un gruppo di uomini in un veicolo in piazza Garibaldi, nel centro di Napoli, in pieno giorno; sarebbe stata immobilizzata e trascinata nel mezzo, che sarebbe stato un furgone o un camper, per poi essere lasciata esanime in strada dopo le violenze. Sulla vicenda. che sarebbe avvenuta nello scorso mese di agosto, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo; le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Violentata e rapinata in piazza Garibaldi

La vittima, di origini colombiane e residente a Napoli, riportano Repubblica e Il Mattino nelle edizioni odierne, avrebbe riferito ai poliziotti di avere sentito gli uomini parlare in una lingua straniera e li avrebbe indicati come arabi; sarebbero stati in quattro, forse di più. L'aggressione sarebbe avvenuta nell'area della stazione degli autobus di piazza Garibaldi: l'avrebbero sorpresa alle spalle, immobilizzata e, impedendole di chiedere aiuto, l'avrebbero costretta a salire sul veicolo; l'avrebbero poi lasciata in stato confusionale sul marciapiede dopo averla rapinata di 250 euro, di un orologio e di due collanine.

Le indagini della Polizia, esaminate le telecamere

Il fascicolo è affidato al pool Fasce Deboli dalla Procura di Napoli, guidato dall'aggiunto Raffaello Falcone. Gli investigatori stanno vagliando il racconto della 41enne, anche col supporto delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nella zona; a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, per il momento non sarebbero emersi elementi a riscontro del racconto della 41enne, che resta al vaglio.