Incidente tra scooter e auto a Secondigliano, morto un uomo di 60 anni

L’incidente si è verificato domenica scorsa nel quartiere napoletano: il 60enne, purtroppo, è deceduto ieri a causa delle ferite riportate nello scontro.

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta l'uomo di 60 anni che, domenica scorsa, 28 dicembre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: il 60enne è morto in ospedale, purtroppo, nella giornata di ieri, lunedì 29 dicembre, a causa delle ferite riportate nell'impatto. Stando a quanto si apprende, la vittima viaggiava a bordo di uno scooter che, all'incrocio tra via Cardinale Filomarino e via Cardinale Baronio, si è scontrato con un'automobile, guidata da un uomo di 63 anni. Il 60enne è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove purtroppo, nella giornata di ieri, è sopraggiunto il decesso.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti gli agenti del Cot San Lorenzo della Polizia Municipale di Napoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. I due veicoli coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro, mentre il 63enne alla guida dell'automobile è stato sottoposto agli accertamenti per verificare l'eventuale presenza di alcol o stupefacenti nel sangue; all'uomo, che ora deve rispondere di omicidio stradale, è anche stata ritirata la patente di guida.