Incidente tra scooter e auto a Castellammare: Aniello De Rosa morto a 55 anni L'incidente si è verificato sulla Panoramica di Castellammare di Stabia nel pomeriggio di ieri: Aniello De Rosa è purtroppo deceduto in ospedale nella notte.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale, purtroppo mortale, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un'automobile si sono scontrati. Ad avere la peggio, purtroppo, è stato il conducente del mezzo a due ruote, Aniello De Rosa, uomo di 55 anni residente nella vicina Gragnano, le cui condizioni di salute sono apparse subito molto gravi: soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è stato ricoverato in Terapia Intensiva in prognosi riservata; il 55enne, purtroppo, è morto nella notte appena trascorsa.

Il grave incidente stradale si è verificato lungo la Panoramica di Castellammare di Stabia, all'altezza dello svincolo Quisisana. Oltre ai sanitari del 118 per i soccorsi, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e quelli della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiara, e a individuare eventuali responsabilità.

La notizia della morte di Aniello De Rosa ha scosso la comunità di Gragnano, cittadina della quale il 55enne era originario, che si è stretta intorno al dolore della famiglia.