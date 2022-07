Incidente tra scooter e auto a Battipaglia: Sara Passaro muore a 27 anni Il tragico incidente si è verificato nella notte: ancora da chiarire la dinamica. La 27enne ha purtroppo perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale questa notte a Battipaglia, nella provincia di Salerno: il bilancio è di una vittima, Sara Passaro, giovane donna di 27 anni e di due persone ferite. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, la cui dinamica è ancora poco chiara e al vaglio degli inquirenti, in via Baratta si sarebbero scontrati uno scooter e un'automobile, una Smart: l'impatto si è rivelato fatale per la 27enne; a nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, mentre le due persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara. Il corpo della 27enne è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia per gli esami medico-legali.

La provincia di Salerno, soltanto qualche giorno fa, è stata funestata anche dalla morte di Giuseppe Cannavacciuolo, deceduto ad Angri proprio in seguito a un incidente stradale. L'uomo, che faceva il rider, si trovava a bordo del suo scooter e stava effettuando la sua ultima consegna della serata quando è rimasto coinvolto nell'incidente stradale: da una prima ricostruzione, in via dei Goti, il mezzo a due ruote con a bordo il 47enne si è scontrato con un'automobile, sulla quale c'erano tre giovani, che proveniva dal senso di marcia opposto. Per il rider non c'è stato purtroppo niente da fare: inutili i soccorsi del 118.