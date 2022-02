Incidente tra moto e auto a Scafati, Marcello Panariello muore a 22 anni Il giovane era alla guida della moto e purtroppo non ce l’ha fatta; ferito un altro ragazzo che si trovava con lui sul mezzo a due ruote.

A cura di Valerio Papadia

Un incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella serata di ieri, venerdì 11 febbraio, a Scafati, nella provincia di Salerno: la vittima è un giovane del posto, Marcello Panariello, di soli 22 anni. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane si trovava a guida di una motocicletta quando, in via Lo Porto, nei pressi dello svincolo della Strada statale 268, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile: purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili per Marcello, che è deceduto sul colpo, mentre un altro ragazzo che viaggiava sulla moto insieme a lui è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il cordoglio del sindaco di Scafati

Quando la notizia della morte di Michele Panariello si è diffusa a Scafati, tanti sono stati i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social network. Tra questi, è arrivato anche il messaggio dell'ex sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che ha scritto: