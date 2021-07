Tragedia sfiorata a Giugliano in Campania, dove un giovane pedone ha rischiato di essere travolto da un'automobile che pochi istanti prima era rimasta coinvolta in un incidente in un incrocio. L'automobile, colpita da un'altra vettura, è stata sbalzata sul marciapiede dove il giovane si trovava in quel momento. Fortunatamente, non è rimasto schiacciato dalla vettura, ma il rischio è stato enorme e solo il caso ha voluto che la vicenda non terminasse con una tragedia. Le immagini dell'impatto sono state immortalate da una telecamera di videosorveglianza presente dall'altra parte dell'incrocio, e pubblicate in Rete.

L'impatto tra le due auto è avvenuto tra via San Rocco e via Concezione, in piena Giugliano in Campania, lo scorso sabato sera. Dalle immagini si vede come una delle due automobili colpisca in pieno l'altra durante l'attraversamento dell'incrocio, sbalzandola contro il marciapiede dove era appena arrivato, dopo aver attraversato la strada, il giovane pedone, che viene travolto fortunatamente senza riportare gravi conseguenze ma soltanto molta paura. "Aspettiamo davvero l'irreparabile prima di installare un lampeggiante", spiega uno dei residenti che ha anche pubblicato il video in Rete, "anche perché durante l'anno quel marciapiede è pieno di alunni del III Circolo". Il muretto dove si trova il ragazzo, infatti, è proprio quello che delimita lo spazio della scuola. A poca distanza dall'incrocio, inoltre, si trova anche la sede stessa del Comune di Giugliano. Un'area, insomma, ad alto passaggio dove solo per caso (anche perché l'impatto è avvenuto di notte) non si trovava più gente sul marciapiede.