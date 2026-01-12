Incidente tra auto sull’autostrada Napoli-Roma, una perde gas dal serbatoio: occupanti fuggono

Scontro tra due auto sull'autostrada A1 Napoli-Roma. Uno dei veicoli alimentati a gas gpl, perde carburante dal serbatoio. Gli occupanti si danno alla fuga. Le due auto restano bloccate al centro dell'autostrada, con il traffico che impazzisce in poco tempo. Attimi di paura ieri pomeriggio, domenica 11 dicembre. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 17,00, all'altezza del km 739 in direzione Milano, nel tratto tra Caserta Sud a Caserta Nord, nel territorio di competenza del comune di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Gli occupanti dei veicoli, secondo le prime informazioni, sarebbero riusciti a mettersi in salvo, fuggendo. Prima che la situazione potesse degenerare. Una perdita di carburante dal serbatoio, infatti, può essere molto pericolosa, considerato che si tratta di combustibile infiammabile. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio, grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con gli agenti della Polizia Stradale e una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta , proveniente dal distaccamento di Marcianise. I pompieri erano stati allertati dalla polizia stradale per l'incidente avvenuto tra due autovetture. Arrivati immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato le automobili ferme al centro della carreggiata, senza gli occupanti, con una alimentata a gas che perdeva dal serbatoio. I pompieri non si sono persi d'animo. Si sono subito attivati, mettendo in sicurezza l'area ed evitando il rischio di scoppi o incendi. L'automobile che perdeva gas è stata la prima ad essere attenzionata. La perdita è stata risolta ed il veicolo messo in sicurezza per la successiva rimozione. L'arteria stradale è rimasta chiusa fino al completamento delle operazioni.