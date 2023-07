Incidente tra auto e scooter a Grumo Nevano, 26enne in pericolo di vita Schianto nella notte a Grumo Nevano (Napoli) tra un’automobile e uno scooter; il ragazzo sul due ruote, 26 anni, è ricoverato in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un giovane di 26 anni è ricoverato nell'ospedale di Pozzuoli in pericolo di vita a seguito di un incidente avvenuto nella notte a Grumo Nevano (Napoli): si è scontrato col suo scooter contro un'automobile per cause che restano da definire, sulla vicenda sono in corso accertamenti affidati ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caivano.

Lo schianto intorno alle 3 della notte appena trascorsa, lungo via John Fitzgerald Kennedy. Alla guida dell'automobile, una Fiat Panda, c'era un 20enne di Grumo Nevano; il ragazzo, rimasto anche lui ferito ma in modo non grave, è stato trasportato all'ospedale di Frattamaggiore, dove è stato ricoverato non in pericolo di vita. Decisamente più serie le condizioni del 26enne, trasportato d'urgenza al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Al momento la dinamica è in via di accertamento; i carabinieri, dopo i sopralluoghi eseguiti nella notte ed aver ascoltato alcuni testimoni, stanno vagliando la possibilità che lo scontro possa essere stato ripreso da telecamere di sorveglianza.