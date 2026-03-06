Incidente tra auto e moto sulla Tangenziale di Napoli: due feriti in ospedale, traffico intenso verso Capodichino

I conducenti di entrambi i veicoli sono stati portati in codice giallo in ospedale. L’incidente ha provocato traffico intenso tra il Vomero e Capodichino.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, sulla Tangenziale di Napoli: da quanto si apprende, intorno alle ore 9, un'automobile e una motocicletta si sono scontrate, per cause che sono ancora in corso di accertamento, subito dopo il tunnel di Vomero Est, in direzione di Capodichino e della diramazione autostradale. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai conducenti di entrambi i veicoli: sia l'automobilista che il motociclista sono stati portati in ospedale in codice giallo, per gli accertamenti del caso, ma per fortuna non hanno riportato gravi ferite.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti poi anche i tecnici di Tangenziale di Napoli e le forze dell'ordine, che si sono occupati di sgomberare la strada dai veicoli coinvolti e di gestire la viabilità, fortemente rallentata dopo lo scontro. Sulla Tangenziale, tra il Vomero e Capodichino, per circa un'ora, si è creata una lunga coda che però, al momento, è in diminuzione; ad ogni modo, la viabilità è ancora rallentata, anche per il traffico ordinario che, vista l'ora, quotidianamente si viene a creare sulla Tangenziale partenopea.