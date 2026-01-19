Incidente tra auto e furgone sulla Via del Mare a Castellabate: ferite tre donne

Immagine di repertorio

Un incidente stradale si è verificato nella giornata odierna, lunedì 19 gennaio, sulla Via del Mare a Castellabate, in Cilento, nella provincia di Salerno. Stando a una prima ricostruzione, un furgoncino Fiat Ducato e un'auto Fiat 500 si sono scontrati, in località San Gennaro, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118: ad avere la peggio, nell'impatto, sono state tre donne che si trovavano all'interno dell'automobile; le tre sono state soccorse e trasportate all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per le cure del caso. Gli occupanti del furgone, invece, non hanno riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con esattezza la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Lo scontro tra i due veicoli ha provocato rallentamenti alla circolazione automobilistica sulla Via del Mare.

Oggi un incidente anche a Salerno

Nella giornata di oggi, 19 gennaio, si è verificato un incidente stradale anche a Salerno: un'autocisterna si è scontrata con due automobili all'interno di una galleria, poco prima dello svincolo di Salerno città; fortunatamente, non si registrano feriti, ma l'incidente ha provocato notevoli disagi alla viabilità.