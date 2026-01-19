Autocisterna di gasolio si schianta contro auto, incidente stradale nella Galleria a Salerno: traffico impazzito

Autocisterna di gasolio si scontra contro due auto nella galleria a Salerno. Il violento incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, attorno alle ore 14, ed ha mandato in poco tempo in tilt la circolazione. I soccorsi per raggiungere il luogo dell'incidente, hanno dovuto imboccare la strada contromano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Salerno e i vigili del fuoco del Comando locale e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno. L'impatto è stato violentissimo e sia l'auto che l'autocisterna sono rimaste pesantemente danneggiate.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 14. Il sinistro è avvenuto all'interno del tunnel, poco prima dello svincolo per Salerno città, in direzione dell'autostrada A3 Napoli-Salerno. L'autocisterna si sarebbe schiantata contro due autovetture. Ad avere la peggio, il conducente di uno dei veicoli che è rimasto ferito e incastrato all'interno dell'abitacolo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i flex per liberarlo.