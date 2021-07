Un incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella giornata odierna, martedì 6 luglio, sull'Autostrada A30 Caserta-Salerno: il bilancio, come detto, è di una persona deceduta. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che si è verificato all'altezza del chilometro 46, tra Castel San Giorgio e Salerno: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso; non sono ancora note le generalità della vittima.

Sul posto sono intervenuti inoltre gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiara. Per gestire la circolazione automobilistica sono intervenuti anche personale della direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia ma, come comunicato dall'azienda, non si sono registrati disagi.

Soltanto due giorni fa, ad Alife, nella provincia di Caserta, un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 48 anni, Aniello De Luca. La vittima viaggiava a bordo della sua motocicletta quando il mezzo a due ruote è stato improvvisamente investito da un furgone e poi schiacciato contro il palo di un cartellone pubblicitario. Intervenuti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne. Sul luogo dell'incidente, al fine di accertarne con precisione la dinamica, sono intervenuti anche i carabinieri di Piedimonte Matese, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso: da una prima ricostruzione, l'autista del furgone avrebbe perso il controllo e centrato in pieno la motocicletta guidata da De Luca.