Incidente sull’Autostrada A2 tra Eboli e Battipaglia: morto un uomo di 54 anni

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento; sarebbe rimasta coinvolta soltanto la vettura sulla quale viaggiava, da solo, il 54enne.
Un grave incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, sull'Autostrada A2 del Mediterraneo: la vittima è un uomo di 54 anni, originario di San Cipriano Picentino, del quale non si conoscono ancora le generalità. Il tragico incidente stradale si è verificato nel tratto di autostrada compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, nella provincia di Salerno, in direzione Nord: stando a una prima ricostruzione, nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta soltanto la vettura sulla quale viaggiava il 54enne, che si trovava da solo nell'abitacolo; l'auto sarebbe uscita fuori strada, per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Il 54enne è morto dopo il trasporto in ospedale

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al conducente della vettura e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove purtroppo, poco dopo il suo arrivo, il cuore del 54enne ha smesso di battere a causa delle ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Sottosezione di Eboli della Polizia Stradale, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. Nel tempo necessario a consentire soccorsi e rilievi, il traffico automobilistico su quel tratto di autostrada è risultato notevolmente rallentato.

