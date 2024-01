Incidente sull’Asse Mediano, Saverio Mallardo muore a 22 anni L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 gennaio, nei pressi dello svincolo Aversa-Melito: il 22enne ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guardrail. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Lutto a Giugliano, nella provincia di Napoli, per la morte di Saverio Mallardo, un giovane di 22 anni, deceduto in seguito a un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 gennaio, sull'Asse Mediano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 22.30 di ieri, il giovane si trovava alla guida della sua auto quando, giunto nei pressi dello svincolo Aversa-Melito, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo di Saverio Mallardo dalle lamiere dell'auto: purtroppo, i sanitari del 118, giunti anche loro sul luogo dell'incidente, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 22enne. Intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare la precisa dinamica dell'incidente, che al momento risulta, come detto, ancora poco chiara.

Soltanto poche ore prima del fatale incidente, su Instagram, Saverio condivideva una storia con un messaggio: "Mi interessa solo la pace, il progresso e non perdere tempo". La morte del 22enne ha sconvolto la comunità giuglianese: Saverio lavorava insieme al padre in città ed era molto conosciuto.