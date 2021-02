Si chiamava Luca Buonocore, ed era originario di Tramonti (Salerno), il ragazzo di appena 20 anni deceduto nell'incidente avvenuto ieri, 5 febbraio, sull'autostrada A3, tra Angri e Nocera Inferiore: l'automobile su cui viaggiava con gli amici si è scontrata contro un'altra vettura e si è ribaltata, il giovane ha perso la vita sul colpo, inutili i soccorsi.

Lo schianto fatale è avvenuto nel tardo pomeriggio, la dinamica resta da definire. Secondo quanto fino ad ora accertato l'incidente sarebbe avvenuto durante un sorpasso: il conducente della Volkswagen Polo, su cui viaggiavano la vittima e 3 amici in direzione di Cava de' Tirreni, avrebbe perso il controllo mentre stava sorpassando per cause non ancora accertate. Forse per l'alta velocità, o per una sterzata improvvisa, l'automobile sarebbe sbandata, colpendo un altro veicolo, è finita contro il guardrail e si è ribaltata. Per i soccorsi è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, i pompieri hanno estratto i feriti dall'abitacolo ridotto a un ammasso di rottami.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118: gravemente ferito nell'impatto, Luca è stato estratto dalle lamiere già senza vita. Gli altri tre ragazzi sono stati accompagnati in ospedale; uno di loro è attualmente ricoverato nell'Umberto I di Nocera Inferiore, in gravissime condizioni. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale, che si è occupata dei rilievi ed è al lavoro per la ricostruzione della dinamica. Per il ripristino della carreggiata è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato dall'incidente.