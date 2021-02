Incidente mortale sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. Stando a quanto si apprende, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 5 febbraio, un'automobile si è schiantata contro il guard rail nel tratto compreso tra gli svincoli di Angri e Nocera. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita. Altri ragazzi che viaggiavano sulla stessa automobile sono rimasti feriti.

Sul posto gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale, che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Per il momento, riportano i giornali locali, non è chiaro il motivo per cui l'automobile ha improvvisamente sbandato e si è andata a schiantare contro il guardrail. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 19enne. Insieme a lui c'erano altri tre ragazzi, che, come detto, sono rimasti feriti. Sconosciute le loro condizioni di salute. I quattro, secondo quanto si apprende, stavano rientrando dal lavoro ed erano diretti verso Cava de' Tirreni.