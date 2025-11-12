napoli
video suggerito
video suggerito

Incidente sulla Tangenziale di Salerno, 30enne cade dalla moto e resta ferito: è grave

Incidente sulla Tangenziale di Salerno: ferito centauro 30enne. Trasportato in codice rosso in ospedale.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
56 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Incidente sulla Tangenziale di Salerno attorno alle 15,30 di oggi, mercoledì 12 novembre. Un uomo di 30 anni è caduto dalla moto restando gravemente ferito. Il sinistro, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è avvenuto sul lato nord della tangenziale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e l'ambulanza dei volontari della Vopi del 118 che hanno prestato le prime cure mediche del caso. Non ancora chiaro se l'incidente sia stato autonomo o se siano stati coinvolti anche altri veicoli.

Il giovane è stato subito soccorso. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è al momento ricoverato. Sul posto sia l'ambulanza che l'auto medica del 118.

Cronaca
Incidenti stradali
Salerno
56 CONDIVISIONI
Immagine
Alle Regionali ci sono 4 candidati che "impresentabili" per la Commissione Antimafia
Regionali Campania, perché la barca di Roberto Fico è diventata un caso politico nazionale
Giorgia Meloni a Napoli venerdì 14 per Cirielli, piano traffico con strade chiuse e divieti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views