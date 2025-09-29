Incidente sulla Tangenziale di Napoli, tamponamento nella Galleria di Capodimonte: coinvolte 5 vetture, un ferito

Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli, dove si è verificato un tamponamento a catena all'interno della Galleria di Capodimonte, in direzione Pozzuoli. Il sinistro è avvenuto oggi, lunedì 29 settembre, attorno alle ore 15,15. Secondo quanto si è appreso, sono rimaste coinvolte 5 vetture e c'è un ferito lieve, che è stato subito soccorso. A causa dell'incidente, il traffico è impazzito, con lunghe code di auto.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, le forze dell'ordine e gli ausiliari del traffico di Tangenziale. La circolazione al momento è fortemente rallentata per consentire le operazione di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati. A peggiorare la situazione della viabilità nella zona, poco prima, si era verificato un violento incidente stradale mortale, che ha visto il decesso di un 62enne a bordo di uno scooter e un ferito grave, ricoverato al momento in ospedale in codice rosso. Nel weekend c'erano stati altri incidenti con 10 feriti, ma tutti lievi.