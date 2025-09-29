napoli
Incidente sulla Tangenziale di Napoli, tamponamento nella Galleria di Capodimonte: coinvolte 5 vetture, un ferito

Incidente nella Tangenziale di Napoli all’interno della Galleria di Capodimonte in direzione Pozzuoli. Caos traffico.
A cura di Pierluigi Frattasi
Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli, dove si è verificato un tamponamento a catena all'interno della Galleria di Capodimonte, in direzione Pozzuoli. Il sinistro è avvenuto oggi, lunedì 29 settembre, attorno alle ore 15,15. Secondo quanto si è appreso, sono rimaste coinvolte 5 vetture e c'è un ferito lieve, che è stato subito soccorso. A causa dell'incidente, il traffico è impazzito, con lunghe code di auto.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, le forze dell'ordine e gli ausiliari del traffico di Tangenziale. La circolazione al momento è fortemente rallentata per consentire le operazione di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati. A peggiorare la situazione della viabilità nella zona, poco prima, si era verificato un violento incidente stradale mortale, che ha visto il decesso di un 62enne a bordo di uno scooter e un ferito grave, ricoverato al momento in ospedale in codice rosso. Nel weekend c'erano stati altri incidenti con 10 feriti, ma tutti lievi.

Cronaca
Incidenti stradali
Incidente sulla Tangenziale di Napoli, tamponamento sotto la Galleria di Capodimonte: coinvolte 5 vetture, un ferito
napoli
