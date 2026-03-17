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Incidente sulla Tangenziale di Napoli, tamponamento a catena tra auto al Vomero: 2 km di code

Tamponamento a catena sulla Tangenziale di Napoli all’altezza del Vomero. Due chilometri di coda verso Capodichino.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Foto Fanpage.it
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Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli questa mattina, martedì 17 marzo. Nello scontro sono rimasti coinvolti diversi veicoli. Il tamponamento a catena, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto poco prima del Vomero, all'altezza del chilometro 15.9, sulla corsia di marcia in direzione Capodichino. A seguito del sinistro, si sono creati almeno 2 chilometri di coda, che sono in aumento.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto appreso, al momento non risulterebbero feriti. Mentre il traffico è fortemente rallentato. Una corsia risulta chiusa, mentre si circola sulle altre due. Sul posto le forze dell'ordine, le ambulanze del 118 dell'Asl Napoli, gli ausiliari del traffico di Tangenziale di Napoli e i carri attrezzi che sono impegnati per la rimozione dei veicoli.

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