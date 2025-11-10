Incidente sulla Tangenziale di Napoli, ferita una ragazza: scontro tra Arenella e Capodimonte e traffico impazzito

Immagine di repertorio

Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli questa mattina, lunedì 10 novembre. Un tamponamento tra più veicoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto tra le uscite dell'Arenella e di Capodimonte. Una ragazza è rimasta ferita. Subito soccorsa dall'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Non sarebbe grave.

Lo scontro è avvenuto attorno alle ore 9,30 di questa mattina, in pieno orario di punta per i lavoratori pendolari che devono recarsi in ufficio. In poco tempo si sono formate lunghe code di auto e il traffico è andato in tilt. Tempestivo l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e gli ausiliari del traffico di Tangenziale per regolare la circolazione. La situazione è tornata progressivamente alla normalità per fortuna.

A Fuorigrotta incidente grave nella notte: investita 14enne

A Fuorigrotta, intanto, nella notte, si è registrato un incidente molto grave di fronte allo Stadio Maradona. Una ragazzina di 14 anni è stata investita da una moto all'uscita dal McDonald's di via Marino. La piccola è stata trasportata al Cardarelli in codice rosso ed è ricoverata in prognosi riservata. È in gravi condizioni. Stasera gli abitanti di Fuorigrotta si riuniranno in sit-in per protestare contro i numerosi incidenti stradali che stanno avvenendo in particolare nella zona antistante lo stadio. Sabato si sono avute due auto schiantate e ribaltate, in due episodi separati, ma a distanza di poche centinaia di metri e di una manciata di minuti. Si chiedono maggiori controlli sulla sicurezza stradale, soprattutto di notte e nei weekend.