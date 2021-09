Incidente sulla statale Bussentina, auto si ribalta: morta 80enne nel Salernitano Violento incidente stradale sulla statale 517 Bussentina, dove un’auto nella serata di ieri si è ribaltata forse per evitare un cinghiale che attraversava la strada. Morta una donna di 80 anni, originaria di Cannalonga, che era sul lato passeggero. Illeso il figlio che era alla guida della vettura.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sulla statale 517 Bussentina, dove un'auto nella serata di ieri si è ribaltata forse per evitare un cinghiale che attraversava la strada. Morta una donna di 80 anni, Pia Maio, originaria di Cannalonga, comune in provincia di Salerno. La donna, purtroppo, è deceduta questa mattina, dopo il ricovero, a seguito delle ferite riportate. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 20, all'altezza di Caselle in Pittari. L'automobile, una Mazda Cx5 guidata dal figlio dell'anziana donna, secondo le prime ricostruzioni, era nei pressi dello svincolo di Torre Orsaia, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo, ribaltandosi.

L'80enne si trovava al posto del passeggero e purtroppo ha riportato nell'impatto gravi ferite. Immediato l'intervento dei soccorsi e di due ambulanze in servizio per il 118 che sono giunti sul posto. L'anziana è stata quindi trasportata d'urgenza presso l'ospedale Immacolata di Sapri, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Purtroppo, però, non ce l'ha fatta. È deceduta per le gravi ferite riportate. L'uomo che conduceva la vettura, invece, è rimasto illeso.

Un altro incidente con auto ribaltata è avvenuto all'alba di oggi, 1 settembre 2021, a Giugliano in Campania, dove un giovane è rimasto ferito in maniera però non grave. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno preso in carico la vittima e l'hanno accompagnata in ospedale, è intervenuta una volante del commissariato locale della Polizia di Stato per l'avvio degli accertamenti e per i rilievi. Lo schianto è avvenuto in via Giardini, strada stretta e costellata di abitazioni, il forte rumore ha svegliato di soprassalto i residenti. L'automobile, una Toyota Yaris grigia, è finita prima contro un muro, poi sul marciapiede e quindi si è ribaltata.