Incidente a Giugliano, auto si schianta e si ribalta, ferito giovane Un giovane è rimasto ferito in un incidente avvenuto all’alba in via Giardini a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli: la sua automobile è uscita di strada, si è schiantata contro un muro e si è ribaltata. La vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Accertamenti in corso della Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un giovane, di cui non sono state diffuse le generalità, è rimasto ferito all'alba di oggi, 1 settembre, in un incidente su cui sono ancora in corso accertamenti delle forze dell'ordine. È accaduto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, alle 6 circa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno preso in carico la vittima e l'hanno accompagnata in ospedale, è intervenuta una volante del commissariato locale della Polizia di Stato per l'avvio degli accertamenti e per i rilievi; le condizioni del ferito non sarebbero gravi.

Lo schianto è avvenuto in via Giardini, strada stretta e costellata di abitazioni, il forte rumore ha svegliato di soprassalto i residenti. L'automobile, una Toyota Yaris grigia, è finita prima contro un muro, poi sul marciapiede e quindi si è ribaltata. Il giovane alla guida avrebbe perso il controllo della vettura per motivi non ancora stabiliti; è possibile che sia uscito di strada a causa dell'alta velocità, ma non si esclude un malore o un colpo di sonno. Stando a quanto risulta ad ora, nell'incidente non sarebbero coinvolte altre automobili o altri veicoli. Sul luogo dell'incidente non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza.

I sanitari, allertati dai residenti, sono arrivati pochi minuti dopo; il ragazzo è stato caricato in ambulanza e trasportato al San Giuliano di Giugliano, una volta al Pronto Soccorso i medici hanno accertato che, nonostante la violenza dello scontro, le sue condizioni non sono gravi; ha riportato diverse ferite ma è stato escluso il pericolo di vita e in queste ore viene sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici.