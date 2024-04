video suggerito

Aversa, cantiere crollato sulle auto in corsa per il vento: ci sono 5 feriti Il ponteggio è crollato su alcune auto in transito. Ci sono 5 persone ferite. Soccorse da pompieri e 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ci sono 5 feriti per il crollo dell'impalcatura avvenuta ad Aversa, in provincia di Caserta, nella giornata di ieri. Persone che erano nelle auto in transito quando l'enorme ponteggio, sulla facciata di un palazzo in via Raffaello Sanzio, è venuto giù, accompagnato da un forte boato. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, Lunedì in Albis, 1 aprile 2024, attorno alle ore 19,15. Sul posto sono immediatamente arrivate due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, una proveniente dal distaccamento di Marcianise ed una proveniente dal distaccamento di Aversa, sono intervenute in via Raffaello Sanzio, nel comune di Aversa, allertate dai residenti che avevano sentito un forte boato proveniente da un cantiere lungo la strada.

Il salvataggio da parte dei vigili del fuoco

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il ponteggio di un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo di circa dieci piani che era crollato investendo anche alcune autovetture in transito in quel momento. A quel punto, i pompieri non hanno perso tempo e si sono messi immediatamente all'opera per liberare gli occupanti delle auto coinvolte. Tra queste, secondo le prime informazioni arrivate, ci sono state 5 persone risultate ferite. Sul posto sono arrivate anche diverse ambulanze del 118. Il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure mediche del caso, ha trasportato i 5 pazienti in ospedale per ulteriori accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura e l'intera area, sulla quale adesso bisognerà fare ulteriori approfondimenti.

Il cedimento è avvenuto molto probabilmente a causa delle forti raffiche di vento legate al maltempo e registratesi nella tarda serata di ieri. Quando le condizioni meteorologiche sono cambiate bruscamente. Bisognerà comunque capire perché il ponteggio non abbia tenuto. L'impalcatura si trovava a copertura di un edificio, sul quale erano in corso dei lavori; la struttura si è abbattuta su alcune auto, danneggiandole.