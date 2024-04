Maltempo ad Aversa, il vento fa crollare un’impalcatura sulle auto in sosta: tragedia sfiorata

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

È una consuetudine, quasi una tradizione: la giornata di Pasquetta è funestata dal maltempo. E infatti, il meteo odierno è stato contraddistinto, più che dalla pioggia – che si è manifestata soltanto nella tarda serata – dalle forti raffiche di vento. E proprio il vento ha rischiato di dare vita a una tragedia ad Aversa, nella provincia di Caserta: le forti raffiche del pomeriggio, infatti, hanno fatto crollare un'impalcatura, che si è poi abbattuta sulle auto in sosta che si trovavano sotto.

L'incidente causato dal maltempo si è verificato intorno alle 19.30 in via Raffaello: le forti raffiche di vento che hanno falcidiato gran parte della Campania nella giornata odierna, ad Aversa hanno fatto crollare l'impalcatura che si trovava a copertura di un edificio, sul quale erano in corso dei lavori; la struttura si è abbattuta su alcune auto in sosta, danneggiandole. Fortunatamente, però, nell'incidente non si sono registrati feriti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri, che si sono adoperati per mettere in sicurezza l'area – assicurandosi che nessun pedone transitasse nella zona del crollo – e provvedendo a rimuovere l'impalcatura caduta in strada e i detriti da essa derivati.