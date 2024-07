video suggerito

In provincia di Caserta continui distacchi di elettricità in questi giorni: situazione critica causa caldo Nel Casertano molti lamentano continui distacchi di energia elettrica. Il disservizio sarebbe stato causato dal surriscaldamento dei cavi sotterranei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Sarebbe il surriscaldamento dei cavi elettrici sotterranei – in alcuni casi addirittura trovati con la guaina esterna sciolta – a causare gli ormai molteplici distacchi dell'energia elettrica ad ogni ora del giorno in molti comuni del Casertano. Situazione critica a Mondragone, come spiegato da molti utenti che hanno scritto a Fanpage.it ma anche in molti altri: Arienzo, Capua, Casagiove, Casal di Principe, Casapulla, Caserta Sala, Caserta Vaccheria, Curti, Frignano, Macerata Campania, Maddaloni, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Nicola la Strada, San Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Trentola Ducenta e Villa di Briano. Nella cittadina mondragonese sono arrivati anche i generatori per consentire almeno di arginare in parte l'emergenza elettrica.

Protestano i titolari di attività commerciali del Casertano, costretti a gettare molto cibo invenduto e deteriorato causa caldo. A Mondragone ci sono testimoniane di persone che girano di notte in strada in cerca di un po' di fresco visto che le case, senza aria condizionata, si sono trasformate in forni. Il tema è che l'aumento progressivo del consumo energetico non è andato di pari passo con la rete elettrica, vecchia e necessitante di importanti interventi. Dunque non si tratta di un problema specifico ma di una questione più ampia e per ora si può solo, "mettere una pezza" in attesa di lavori di adeguamento infrastrutturale.