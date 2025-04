video suggerito

Scioglimento Caserta, Marino: “Ingiusto”. E in Campania ora si deve votare il nuovo Presidente Anci Il sindaco di Caserta, Carlo Marino (Pd) è anche Presidente Anci: “Scioglimento decisione ingiusta”. E convoca l’assemblea dei sindaci per il rinnovo della carica. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Decisione ingiusta e dannosa per Caserta lo scioglimento del Comune". Commenta così il sindaco Carlo Marino, avvocato di professione, la decisione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di sciogliere anzitempo il consiglio comunale casertano – che avrebbe chiuso il mandato nel 2027 – per infiltrazioni camorristiche. Marino, rieletto sindaco nel 2021 al secondo mandato con una coalizione di centrosinistra a guida Pd, è anche Presidente dell'Anci Campania, l'associazione dei Comuni.

In Campania elezioni per il nuovo presidente Anci

Ha inviato una lettera questa mattina a tutti i sindaci e a tutti gli amministratori campani, annunciando la fase transitoria, che seguirà alla sua decadenza, e la prossima convocazione dell'Assemblea dei Sindaci per la nomina del nuovo presidente Anci regionale.

Ecco cosa scrive il primo cittadino casertano alle fasce tricolori campane:

Cari Sindaci e amministratori, con profonda amarezza e senso di responsabilità, devo comunicare che il Comune di Caserta è stato sciolto con una decisione che ritengo ingiusta e dannosa per la città. Questo provvedimento, oltre a ledere l’autonomia locale, colpisce direttamente i diritti e gli interessi dei cittadini. Non resteremo inerti: avvieremo immediatamente un ricorso al Tar del Lazio per contestarne la legittimità e difendere il futuro della nostra città.

Accanto alla vicenda casertana se ne apre, poi, una più ampia che riguarda tutta la Campania. In quanto Marino per anni è stato anche il presidente dell'Anci regionale. Proprio a questo aspetto è dedicata la seconda parte della lettera di Marino:

La situazione non riguarda solo Caserta. Anci Campania, di cui ho avuto l’onore di essere presidente in questi sei anni, si trova oggi a dover affrontare la perdita del suo vertice. Tuttavia, voglio rassicurarvi: l’Associazione è solida e pronta a reagire. Come previsto dall’art. 7 dello Statuto, il Direttivo regionale, in coordinamento con Anci nazionale e il presidente Gaetano Manfredi, gestirà la fase transitoria. Sarà convocato un incontro per definire la data dell’Assemblea dei Sindaci, che porterà alla nomina del nuovo presidente, garantendo continuità e rispetto delle procedure".

Il sindaco di Caserta ha, quindi, ringraziato, pubblicamente:

il Segretario generale Aniello D’Auria, lo staff di Anci Campania e tutti i sindaci che in questi anni hanno condiviso con me battaglie, progetti e visioni. La vostra generosità, competenza e passione sono state il motore di un percorso che ha reso la nostra Associazione un punto di riferimento insostituibile. Sono certo che, anche con un ruolo diverso, continuerò a sostenere le nostre cause con lo stesso impegno. Consentitemi infine di ringraziare il Presidente nazionale Gaetano Manfredi che in la sua saggezza, il suo acume e la sua generosità ci è stato accanto in questo viaggio straordinario. Questo momento, seppur doloroso, non ci spegne. Anzi, ne usciremo più forti e uniti, consapevoli del prestigio e dell’autorevolezza che Anci Campania ha conquistato grazie al lavoro collettivo. A Caserta e in tutta la Regione, non molliamo: la legalità, la trasparenza e la voce dei cittadini restano la nostra bussola.