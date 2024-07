video suggerito

Maltempo, vento troppo forte: incidente tra due traghetti nel Porto di Pozzuoli Due traghetti sono entrati in collisione nel Porto di Pozzuoli a causa del vento troppo forte: le navi sono rimaste incagliate, ma per fortuna non si registrano feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Due traghetti si sono scontrati nel Porto di Pozzuoli, in provincia di Napoli: a causare l'incidente è stato il maltempo che, da questa mattina, si è abbattuto sulla Campania. In particolare, sono state le forti raffiche di vento a far collidere le due imbarcazioni: il traghetto Giulia della compagnia Medmar e il Don Peppino.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, una forte raffica di vento avrebbe sospinto il traghetto Giulia, proveniente da Ischia e in fase di manovra, contro il Don Peppino, che invece era fermo in porto, facendo collidere le due navi; dopo lo scontro, le ancore delle due imbarcazioni si sono incagliate e i due grossi natanti sono rimasti bloccati. Ci sono volute quindi circa due ore per disincagliare i due traghetti e far sbarcare nel Porto di Pozzuoli i circa 270 passeggeri e i numerosi veicoli provenienti dall'isola verde, che si trovavano a bordo della nave Medmar: per fortuna, l'incidente tra le due imbarcazioni non ha fatto registrare feriti.

Sulla collisione tra le due navi è stata aperta una indagine da parte dell'Autorità Marittima di Pozzuoli, che ha interrogati i comandanti dei due traghetti per chiarire la precisa dinamica dell'incidente.