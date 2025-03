Studentessa 17enne morta sul traghetto nel Porto di Napoli: era in gita con la scuola

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Morta una studentessa di 17 anni di origine toscana su un traghetto nel Porto di Napoli. La giovane, secondo le prime informazioni, era in gita con la scuola a bordo della nave Napoli-Palermo, partita dal capoluogo campano, quando sembra sia stata colta da malore nella sua cabina. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con il personale del 118 fatto arrivare dalla terraferma, che ha provato le manovre di rianimazione, ma senza successo. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto di Napoli, intervenuta con una motovedetta della Guardia costiera.

Studentessa toscana 17enne morta nel Porto di Napoli

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, una giovane di 17 anni, studentessa del quarto anno di indirizzo informatico dell'istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, in Toscana. Era arrivata ieri a Napoli e si era imbarcata sul traghetto che dal capoluogo partenopeo l'avrebbe dovuta portare, insieme alla sua classe, a Palermo, in Sicilia. Nella serata di ieri, però, la giovane, una volta rientrata nella sua cabina, si sarebbe sentita improvvisamente male e si sarebbe accasciata al suolo. Immediatamente è stata raggiunta dai compagni di classe che hanno cercato di aiutarla ed hanno chiamato i soccorsi.

Le indagini della Capitaneria di Porto

Il traghetto si trovava al largo della costa napoletana quando è avvenuto l'episodio. È stato dato l'allarme e dalla terraferma sono arrivati la motovedetta della Guardia Costiera ed il personale del 118 che ha inviato a bordo un medico. Nonostante i tentativi disperati di salvarle la vita, però, per la 17enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo. La salma è stata trasportata all'obitorio del Policlinico Federico II di Napoli, in attesa dell'eventuale esame autoptico. La gita è stata annullata e i ragazzi, appena troveranno un imbarco da Palermo, torneranno a casa.