video suggerito

Incidente in scooter sull’Asse Mediano, Luigi Fornaro muore a 25 anni Luigi Fornaro, originario di Giugliano, si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

La comunità di Giugliano è in lutto per la morte di Luigi Fornaro, giovane di 25 anni, rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi sull'Asse Mediano, proprio tra Giugliano e Qualiano. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente: da una prima ricostruzione, il 25enne si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile, cadendo sull'asfalto. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, Luigi Fornaro era purtroppo già morto.

Aperta un'inchiesta sull'incidente

Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Come da prassi in casi del genere, la Procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sull'incidente; è probabile che sul corpo di Luigi Fornaro verrà eseguita l'autopsia.

Il cordoglio per la morte di Luigi Fornaro

Di professione panettiere, il 25enne era molto conosciuto a Giugliano. Tanti i messaggi di cordoglio che sono comparsi sui social network quando la notizia della sua morte si è diffusa. "Siamo cresciuti insieme, Eri l'amico su cui si poteva sempre contare, una di quelle persone che non si trovano più in giro. Ne abbiamo fatte tante insieme, E proprio non riesco a credere che te ne vai così lasciandomi dentro un vuoto che non si può spiegare a parole. Ti voglio bene amico mio e resterai sempre nel mio cuore e nel cuore di tutti quelli che hanno avuto come me la fortuna di avere un amico prezioso come te" scrive un amico.