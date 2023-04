Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, 4 feriti e traffico rallentato a Solofra Due automobili e un furgone coinvolti in un incidente nella galleria del monte Pergola, sul raccordo Salerno-Avellino; sul posto i Vigili del Fuoco e il 118.

A cura di Nico Falco

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 17 di oggi, 4 aprile, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino; lo schianto sotto la galleria del monte Pergola, area che ricade nel territorio di Solofra (Avellino), nel tratto in direzione Atripalda. Le vetture coinvolte sono tre, due automobili e un furgone.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti; è possibile che si sia trattato di un tamponamento, conseguenza di una manovra azzardata o di una brusca frenata da parte di uno dei conducenti . Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino e il 118. Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone; nessuna di loro è grave, sono state visitate dal personale sanitario e sono state medicate sul posto, non è stato necessario il trasferimento in ospedale. I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati messi in sicurezza e rimossi dalla carreggiata al termine dei rilievi del caso.

L'incidente ha causato forti rallentamenti sul traffico, dato che il tratto in cui si è verificato è a doppio senso di circolazione e i veicoli danneggiati occupavano una delle corsie. La situazione è tornata gradatamente sotto controllo dopo la rimozione dei mezzi.