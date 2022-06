Incidente sul Lungomare di Napoli, Antonio Marino muore a 19 anni: era un talento di Canoa Polo Il giovane era stato coinvolto in un incidente con il suo scooter in viale Dohrn: tutto il mondo della Canoa Polo piange la morte del 19enne sui social.

A cura di Valerio Papadia

Toto. Così tutti chiamavano Antonio Marino, 19 anni, talento italiano della Canoa Polo, deceduto tragicamente, troppo presto, a causa di un incidente stradale. Qualche sera fa, il ragazzo si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo viale Dohrn, sul Lungomare di Napoli, quando per cause ancora poco chiare ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente sull'asfalto. Toto ha provato a rialzarsi, ma le ferite riportate sono state troppo gravi: soccorso, il 19enne è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove le sue condizioni di salute sono apparse subito serie. Nel nosocomio partenopeo, purtroppo, dopo qualche giorno, Antonio Marino è deceduto.

Lutto nel mondo della Canoa Polo: tanti i messaggi di cordoglio

Tra la notte e questa mattina, quando la notizia della morte di Antonio si è diffusa, tutto il mondo della Canoa Polo, sport nel quale aveva vinto la medaglia di bronzo agli scorsi Campionati Europei, ha dedicato al giovane un omaggio. Tra i primi è arrivato quello del Circolo Nautico Posillipo di Napoli, presso il quale il 19enne si allenava, che suoi suoi canali ha diffuso un comunicato di lutto: